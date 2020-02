Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend se va disputa unul dintre cele mai tari meciuri ale spaptamanii din fotbalul european. Juventus si Inter Milano se dueleaza pe „Juventus Stadium”, intr-un meci care va conta pentru etapa a 26-a . Liga italiana a anuntat ca cinci meciuri programate in acest weekend in Serie A, inclusiv…

- Liga italiana a anuntat ca cinci meciuri programate în acest weekend în Serie A, inclusiv confruntarea Juventus Torino – Internazionale Milano, se vor disputa fara public, din cauza coronavirusului.Si echipa lui Ionut Radu, Parma, va disputa fara spectatori partida cu Spal.Decizia…

- Formatia Napoli a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Brescia, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Italiei, in care a revenit de la 0-1.Brescia a deschis scorul prin Chancellor, in minutul 26, potrivit News.ro. Citește și: Simona Halep va juca, astazi,…

- Atalanta a câștigat confruntarea de pe teren proriu cu AS Roma, dupa ce a fost condusa cu 1-0 la pauza. S-a încheiat 2-1 pentru echipa lui Gian Piero Gasperini, care își consolideaza locul patru în clasament, ultimul care asigura prezența în ediția viitoare de Champions…

- Zlatan Ibrahimovic a înscris al doilea gol al formației AC Milan în victoria obținuta, în deplasare, împotriva celor de la Cagliari, scor 2-0.Suedezul l-a învins pe conaționalul sau Robin Olsen, în minutul 64, cu un șut pe jos. Pasa decisiva i-a aparținut…

- ​Ionuț Radu, portarul celor de la Genoa, a prins locul 5 într-un clasament al celor mai buni goalkeeperi din Serie A, în ciuda faptului ca echipa sa de club se afla pe locurile de retrogradare, informeaza Mediafax. În acest sezon, tânarul portar a avut 119 parade decisive.…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, duminica, in etapa a XVI-a a campionatului Italiei:Verona – Torino 3-3 Au marcat: Pazzini ’70 (penalti), Verre ’77, Stepinski ’84 / Ansaldi ’37, ’61, Berenguer ‘55 AC Milan – Sassuolo 0-0 Bologna – Atalanta 2-1 Au marcat:…

- AS Roma a câștigat cu 3-1 în deplasarea de la Verona, într-o partida contând pentru etapa a 14-a din Serie A. Grație acestui succes, echipa lui Paulo Fonseca se menține la doua puncte de locul al treilea, ocupat de Lazio.Golurile victoriei au fost marcate de Kluivert 17',…