Coronavirusul analizat de un supercomputer. Noua teorie revoluționară și posibile tratamente O echipa de cercetatori a folosit analiza supercomputerului Summit, de la Laboratorul Național Oak Ridge din Tennessee, pentru a dezvolta o ipoteza noua despre felul in care coronavirusul deregleaza organismul și provoaca chiar și moartea pacienților infectați. Pe baza acestei cercetari, experții au sugerat și noi potențiale tratamente pentru COVID, tratamente folosite deja in alte […] The post Coronavirusul analizat de un supercomputer. Noua teorie revoluționara și posibile tratamente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori a folosit analiza supercomputerului Summit, de la Laboratorul Național Oak Ridge din Tennessee, pentru a dezvolta o ipoteza noua despre felul in care coronavirusul deregleaza organismul și provoaca chiar și moartea pacienților infectați. Pe baza acestei cercetari, experții au…

- O substanța folosita la prepararea insecticidelor poate ucide tulpina de coronavirus care provoaca COVID-19, arata cercetarile laboratorului armatei britanice. Oamenii de știința de la Laboratorul de Știința și Tehnologie a Apararii (DSTL) iși impartașesc concluziile preliminare, astfel incat alții…

- Publicația britanica The Guardian a realizat un top al celor mai promițatoare tratamente contra COVID. Chiar daca nu a fost gasit inca un remediu de succes, aceste tratamente au rezultate pozitive. Dexametazona Folosita inca de la inceputul anilor ’60, dexametazona este un medicament foarte ieftin,…

- Publicația britanica The Guardian a realizat un top al celor mai promițatoare tratamente contra COVID. Chiar daca nu a fost gasit inca un remediu de succes, aceste tratamente au rezultate pozitive. Dexametazona Folosita inca de la inceputul anilor ’60, dexametazona este un medicament foarte ieftin,…

- Incepand cu aceasta saptamana, cazurile de coronavirus au crescut in 41 de state americane, iar in multe regiuni situația nu a fost niciodata mai grava. Spitalizarile se apropie de un nivel național record, iar decesele sunt cele mai mari de la sfarșitul lunii mai. Dar, pe fondul acestui val devastator,…

- Cu 10 milioane de cazuri de COVID-19 confirmate la nivel mondial, oamenii de știința continua sa depuna eforturi pentru a dezvolta vaccinuri și tratamente pentru a incetini pandemia și a reduce daunele bolii. La recomandarea OMS, guvernele au luat masuri de limitare a contactului intre oameni, dar aceasta…

- Folosind o gama larga de surse, The New York Times arata modul in care virusul s-a raspandit la nivel granular in Statele Unite ale Americii. Analiza este o harta cu puncte in mișcare care este construita pe baza mișcarii ilustrate de datele telefonului mobil și calatorii aeriene, coroborate cu descoperirile…