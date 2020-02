Stiri pe aceeasi tema

- Catalonia a confirmat marti primul caz de infectare cu Covid-19, potrivit TVE, astfel ca in Spania sunt in prezent doua cazuri inregistrate potrivit news.ro.Cazul din Catalonia, confirmat de Departamentul de Sanatate al regiunii, a fost raportat la o zi dupa cel din Canarias (Tenerife).…

- Unul dintre pacienti vine din regiunea italiana Lombardia, afectata de virus, a declarat guvernatorul Guenther Platter agentiei austriece de presa APA.Pacientii, care prezinta febra usoara, au fost izolati intr-o clinica din Innsbruck, conform autoritatilor tiroleze.Croatia a confirmat marti primul…

- Primele doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost confirmate marti in Austria, a anuntat guvernatorului landului Tirol adaugand ca unul dintre ele are legaturi cu tara vecina, Italia, informeaza DPA. Unul dintre pacienti vine din regiunea italiana Lombardia, afectata de virus, a declarat…

- Croatia si Austria au confirmat, marti, primele cazuri de infectare cu Covid-19. In cazul Croatiei, este vorba despre o persoana tanara, care prezinta simptome usoare. Austria a raportat doua cazuri in regiunea Tirol. Prim-ministrul croat Andrej Plenkovic a anuntat primul caz de…

- Spania a confirmat primul caz de infectare cu noul coronavirus dupa ce un barbat a fost diagnosticat pe insula La Gomera din Canare, a anuntat Ministerul Sanatatii vineri seara târziu, informeaza Reuters. Pacientul face parte dintr-un grup de cinci persoane, luat sub observatie…

- Un barbat in varsta de 42 de ani de nationalitate roman este suspect de coronavirus. El lucreaza la un hotel si a intrat in contact cu turisti chinezi bolnavi de coronavirus.Marian C. se afla in carantina in acest moment si urmeaza sa fie dus la spital pentru multiple teste.Autoritatile din Italia au…

- Ansu Fati a devenit cel mai tânar marcator din istoria Champions League, dupa ce a înscris, în minutul 86, la scurt timp dupa ce a intrat pe teren, golul de 2-1, la Milano, cu Inter, potrivit News.ro. Fati a marcat la vârsta de 17 ani si 40 de zile.Precedentul record…