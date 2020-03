Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat vineri suspendarea pentru peste o luna a zborurilor sale catre si din noua tari europene, printre care Franta si Germania, in cadrul masurilor de combatere a raspandirii noului coronavirus pe solul sau, informeaza AFP. Incepand de sambata la ora 05.00 GMT si pana pe 17 aprilie, nu vor…

- Ungaria a decretat stare de urgența, dupa ce au fost confirmate 15 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Cu excepția cetațenilor maghiari, cei care vin din Italia, Iran, China și Coreea de Sud nu mai au voie sa intre in țara, a anuntat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului. Toate avioanele,…

- Persoanele din Rusia care, dupa ce au vizitat tari grav afectate de epidemia de coronavirus și nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani, risca pana la cinci ani de inchisoare!Masura a fost anunțata, duminica, de autoritațile de la Moscova, in condițiile in care, pana in prezent, in Rusia…

- Romanii incep sa fie tot mai atrași de automobilele cu propulsie exclusiv electrica. Daca in 2018 au fost inscrise in circulație doar 605 mașini cu propulsie electtica, anul trecut au fost inmatriculate 1.506 autovehicule, anunța Hotnews.roLa nivelul UE inmatricularile de mașini electrice aproape s-au…