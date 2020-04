Stiri pe aceeasi tema

- In contextul epidemiologic actual, cei mai mulți angajați (80%) nu se mai așteapta la vreo prima cu ocazia sarbatorilor pascale, arata un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs.Sondajul a fost efectuat in perioada 1-8 aprilie 2020, pe un eșantion de 922 de utilizatori de internet din Romania.…

- Romania, maturata de coronavirus. Analiza: O treime dintre angajatii romani sunt in somaj tehnic sau primesc salariu mai mic, iar numarul firmelor in faliment ar putea depași 150.000 Aproape o treime dintre angajatii romani au fost trimisi in somaj tehnic sau primesc un salariu mai mic, in timp ce unul…

- Ministerul Afacerilor Externe le aminteste romanilor ce lucreaza in Spania care le sunt drepturile, in contextul restrictiilor impuse in aceasta tara pentru a limita si preveni infectia cu noul coronavirus. Astfel, MAE le recomanda romanilor ce demersuri sa aiba in vedere, in functie de situatia…

- Reprezentanții Guvernului au anunțat, joi dimineața, mai multe masuri economice cu un impact de 30 de miliarde de lei, pentru susținerea angajatorilor și angajaților aflați in dificultate din cauza starii de urgența și a epidemiei de coronavirus. Masura șomajului tehnic, cea mai importanta luata pana…

- Socotit drept unul dintre cei mai cunoscuți țambaliști ai lumii, Nicolae Feraru implinește astazi 70 de ani. Artistul de origine romana premiat de fostul președinte Barack Obama nu s-a bucurat de o aniversare reușita din cauza panicii iscata de COVID-19. Dar, in final, a avut parte de cel mai frumos…

- Coronavirusul se raspandește cu repeziciune, iar experții au recomandata autoizolarea. Printre vedetele care țin cont de acest sfat se numara și Andreea Banica, care a declarat ca evita sa mai iasa in oraș, in locuri aglomerate.

- In luna februarie a anului in curs, agenția de cercetare de piața IZI Data a realizat un studiu de piața in randul a 420 de lucratori in fabricile din Romania, cu reprezentativitate regionala și per industrie. Studiul a urmarit sa masoare condițiile de munca ale categoriei “gulere albastre” dar și ale…

- Subiectul acestor zile in Romania este coronavirusul. Foarte mulți romani s-au panicat, chiar inainte de a fi anunțat primul caz in țara noastra. Astfel, in acest context, Raed Arafat a ținut sa faca un anunț extrem de important, pentru a liniști poporul.