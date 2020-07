Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile de la demararea procedurilor de admitere la Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava (USV), peste 1000 de candidați s-au inscris la concurs pentru ciclurile de studii de licenta si masterat la cele 10 facultati.Oferta educaționala din acest an include, dintr-un ...

- Un studiu global a demonstrat ca o noua forma de coronavirus s-a raspandit din Europa in SUA. Virusul infecteaza oamenii, dar nu pare sa-i faca mai bolnavi decat varianta cunoscuta de COVID-19, a informat o echipa internaționala de cercetatori, conform CNN.

- CHIȘINAU, 17 iun - Sputnik. Studiile clinice ale vaccinului impotriva coronavirusului vor fi efectuate in doua instituții medicale din Moscova pe doua grupuri de voluntari a cate de 38 de persoane, a declarat serviciul de presa al Ministerului rus al Sanatații, informeaza RIA Novosti. In ajun,…

- Multe persoane sufera de coronavirus mai multe luni, timp in care raporteaza o gama mai larga de simptome decat cele despre care s-a discutat inițial. Exista dovezi ca descrierea oficiala a simptomelor virusului - tuse, febra, pierderea gustului/mirosului - este prea restransa. Cei care nu au nevoie…

- Va trebui sa stiti foarte bine ce sunt fungicidele, care sunt „curative” si care sunt „preventive”, ce inseamna fiecare optiune si cum functioneaza. In plus, trebuie sa nu treceti cu vederea oferta fungicide esenzi care va ofera produse reglementate, de calitate si diversificate. Bolile sunt o sursa…

- Specialiștii britanici au analizat raportarile deceselor in spitale pentru a determina procentul in care cauza a fost cu certitudine COVID-19 sau alte „comorbiditați”, numai astfel putandu-se stabili un profil corect al SARSCoV2, potrivit BBC. In principiu, spitalele raporteaza decesul oricarui pacient…

- Lumea se pregatește, incet, incet sa iasa din izolarea impusa de autoritați pentru a bloca raspandirea noului coronavirus. In Spania se fac primii pași, in Italia, chiar și Marea Britanie, alta țara lovita crunt de devastatorul virus, așteapta un set nou de reguli post-izolare. Dar lumea nu va mai fi…

- Binecunoscuți pentru pasiunea lor pentru gambling, britanicii au posibilitați aproape nelimitate pentru a-și testa inspirația atunci cand vine vorba de pariurile pe evenimentele din viața publica. Practic, casele de pariuri din Marea Britanie accepta, pe langa ce au in oferta, aproape orice pariu pe…