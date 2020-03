Coronavirusul a suferit mutaţii, avertismentul cercetătorilor. Noile tulpini sunt contagioase şi mai agresive Cercetatorii avertizeaza ca in analiza lor au examinat o gama limitata de date și spun ca sunt necesare analize ulterioare ale seturilor de date, mult mai elaborate, pentru a ințelege mai bine evolutia celor doua tipuri nou descoperite. Este cert ca e vorba de tipuri agresive si contagioase. Studiile preliminare arata ca un tip mai agresiv de nou coronavirus asociat cu focarul de la Wuhan a reprezentat aproximativ 70% din tulpinile analizate, in timp ce 30% a fost legat de un tip mai puțin agresiv.Prevalența virusului mai agresiv a scazut dupa inceputul lunii ianuarie 2020, ai arata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

