Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua persoane purtatoare ale noului coronavirus au sosit recent din Marea Britanie, a declarat ministrul neozeelandez al Sanatatii, potrivit caruia cele doua cazuri "sunt asociate". Doar rezidentii neozeelandezi si familiile lor sunt autorizate sa se intoarca in acest stat-arhipelag, cu cateva…

- Inca o țara a invins coronavirusul și renunța la masurile de restricție. Este vorba despre Noua Zeelanda, care a anunțat ca a reușit sa opreasca transmiterea noului coronavirus și va ridica restricțiile, cu excepția celor de la granița.

- Grație masurilor ferme și rapide, Noua Zeelanda a putut limita epidemia de COVID-19 și nu a inregistrat decat 22 de decese și puțin peste 1.50o de cazuri de infecție intr-o țara cu aproape 5 milioane de locuitori.

- Vești proaste de la OMS! Coronavirusul a reaparut deja in focare unde fusese suprimat Dr. Maria Van Kerkhove, coordonatoarea pe partea tehnica a echipei de raspuns la COVID-19 a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a avertizat ca noul coronavirus incepe sa reapara in mai multe locuri in care fusese deja…

- Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelanda au devenit ciștigatoare in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, a declarat pe 28 aprilie CNBC, cu referire la experți. Deci, in timp ce restul lumii inca lupta activ impotriva raspindirii infecției, iar multe țari opresc industria și introduc masuri restrictive,…

- Noua Zeelanda a anuntat luni ca a „eliminat” coronavirusul, deoarece tara a anuntat reducerea restrictiilor de la „nivelul patru” la „nivelul trei” si ultimele cifre au ajuns la un nivel apropiat de zero, scrie CNN.Vezi si: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 44: Caracatița cu Tataru…

- Noua Zeelanda anunța ca a stopat raspandirea comunitara a virusului și ca practic coronavirusul a fost eliminat. Au fost doar cateva cazuri noi in ultima perioada, iar numarul total este destul de redus: sunt sub 1500 de persoane infectate si 19 decedati. Țara a raportat un singur caz nou duminica,…

- Noua Zeelanda a inregistrat duminica primul deces din cauza COVID-19, in timp ce numarul infectiilor cu noul coronavirus se ridica la 514, a anuntat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de EFE, citata de Agerpres. Persoana decedata este o septuagenara care a fost internata initial cu simptome…