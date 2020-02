Metrans SRL si-a adjudecat un contract de la Electrocentrale Constanta SA (document)

Electrocentrale Constanta SA cumpara sare gema bulgari in valoare de 718.400 de lei. Contractul are ca obiect furnizarea cantitatii de 1.600 de tone de sare gema bulgari , la sediul achizitorului, pentru o perioada de un an. Potrivit… [citeste mai departe]