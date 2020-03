Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia covid-19 ”ameninta intreaga omenire”, a avertizat miercuri secretarul general al ONU Antonio Guterres, care a lansat un ”plan de raspuns umanitar mondial” - pana in decembrie - si un apel la donatii in valoare de doua miliarde de dolari, relateaza AFP.

- Sinuciderea Danielei Trezzi a cazut ca un trasnet peste comunitatea medicala, ea fiind si rezultatul direct al unui stress imens la care personalul medical a fost supus in ultimele saptamani. Reprezentanta Federatiei Nationale a asistentelor medicale si-a exprimat durerea si consternarea cu privire…

- Conform ultimului bilant, facut public miercuri, Spania a devenit a doua tara din lume cea mai lovita de pandemia de coronavirus, depasind China, care stagneaza la 3.287 de morti. Italia ramane tara cu cele mai multe decese cauzate de COVID-19, peste 6.800. Stire in curs de actualizare.…

- Iranul a anuntat marti decesul a inca 122 de persoane infectate cu noul coronavirus, bilantul oficial al victimelor epidemiei de COVID-19 ajungand la 1.934, transmite AFP.Republica islamica este una dintre tarile cele mai afectate de pandemie, alaturi de China, Italia si Spania. Tot…

- Coronavirusul provocase, pana vineri la ora 14.30, moartea a 5.074 de persoane, iar numarul celor infectate era 137.589. Ultimele decese au fost anuntate in Spania, 24, tara unde pana acum si-au pierdut viata 91 de persoane, din cauza Covid-19. Foarte grav este si ca peste 800 de oameni au fost gasiti…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca raspandirea cazurilor de infectii cu coronavirus intre persoane care nu au fost in China ar putea fi „scanteia care devine un incendiu mai mare", iar oamenii nu trebuie sa permita ca epidemia sa scape de sub control. Oficialii OMS sunt ingrijorati…

- Un numar mare de festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate sambata in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune, scrie…