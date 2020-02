Coronavirusul a paralizat Italia. Imagini filmate cu drona deasupra zonelor aflate în carantină VIDEO Secventele surprind in mod dramatic efectele carantinei de doua saptamani impuse de autoritati. De altfel, dupa cum se vede la Casalpusterlengo, singurele masini care circula pe strazi sunt cele ale carabinierilor. Din cauza numarului tot mai mare de cazuri de coronavirus din Italia, Austria a oprit trenurile care fac legatura dintre cele doua tari. Italia, care are acum cele mai multe infecții decat orice țara din afara Asiei, a raportat marți dimineața peste 220 de cazuri de imbolnaviri in nordul țarii, iar numarul deceselor a ajuns la 7. Drone footage shows #Casalpusterlengo… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

