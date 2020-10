Coronavirusul a lovit clasa politică, la câteva zile de la alegeri. Lista politicienilor infectați Primele cazuri de infectare in randul politicienilor au aparut la cateva zile dupa alegeri, dupa ce interacțiunea cu alegatorii a fost mult mai intensa. In condițiile in care direcțiile de sanatate publica din toata țara vorbesc despre o trasmitere comunitara extinsa și necontrolabila (situație confirmata și de Alexandru Rafila), rezultatul este ușor de intuit. O lista intocmita […] The post Coronavirusul a lovit clasa politica, la cateva zile de la alegeri. Lista politicienilor infectați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca, din evaluarea facuta, nu exista o crestere semnificativa a procentului de imbolnaviri cu noul coronavirus in randul populatiei scolare, transmite Agerpres. Potrivit premierului, riscul de infectare a unui copil este mai mare atunci cand este liber si cand…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a scazut cu 59,03% in primele opt luni din 2020 comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 32.255 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Sute de presedinti si loctiitori din sectiile de votare din țara s-au retras, de teama COVID-19, deși un presedinte de sectie primeste 250 de lei pe zi, conform Mediafax. In județul Dolj, mai mult de jumatate din președinții dar și locțiitorii secțiilor de votare au cerut sa fie inlocuiti, iar la Constanta,…

- Mostenitoarea tronului Spaniei, printesa Leonor, va trebui sa respecte o perioada de carantina dupa depistarea unui caz de COVID-19 printre colegii sai de clasa, relateaza sambata agentia AFP care citeaza o sursa de la palatul regal. ”Dupa detectarea unui caz pozitiv de COVID-19 la unul dintre elevii…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat, miercuri, ca in luna august au inceput sa soseasca in Romania o parte din echipamentele principale din compunerea primului sistem PATRIOT de rachete sol-aer cu bataie mare care va intra in dotarea Fortelor Aeriene Romane, scrie g4media.ro. Potrivit unui comunicat…

- Romanii nu vor putea calatori in scop turistic in Cipru, iar in cazul in care calatoresc in alte scopuri decat cele turistice, perioada de izolare de 14 zile va fi obligatorie, a anuntat MAE sambata seara. Conform noilor masuri, autoritațile cipriote au inclus Romania pe lista statelor din categoria…

- Incepand cu aceasta saptamana, cazurile de coronavirus au crescut in 41 de state americane, iar in multe regiuni situația nu a fost niciodata mai grava. Spitalizarile se apropie de un nivel național record, iar decesele sunt cele mai mari de la sfarșitul lunii mai. Dar, pe fondul acestui val devastator,…

- Marți, 21 iulie 2020, dimineața, s-a incheiat la Bruxelles ceea ce jurnaliștii au poreclit, din iluzia lor ca sint martori numai la fapte și evenimente despre care va scrie mai tirziu Istoria, cel mai lung summit al Consiliului din istoria UE, scrie Ion Cristoiu pe blogul sau. Intr-adevar, inceputa…