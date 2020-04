Coronavirusul a declanşat deja criza economică. În Italia se vând bunurile la amanet pentru a cumpăra mâncare Totul in timp ce bursele americane inregistreaza pierderi dupa pierderi, in ciuda pachetului de masuri pentru stimularea economiei promis de administrația Trump. Pe o strada laturalnica din Torino, mai multi oameni stau la coada in fața unei case de amanet. Sunt multi oameni care sunt infometati, care nu au de lucru, ce pot sa faca? Vin aici sa-si amaneteze bijuteriile. Ai aur, il amanetezi, iti dau banii, apoi vii sa il rascumperi. Asta e tot”, spune un italian, potrivit stirileprotv.ro. Tot mai multi americani au intrat in somaj

Tot mai multi americani au intrat in somaj Și peste ocean au aparut primele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

