• Prefectul Cristian Ionescu confirma stabilirea a doua centre de carantina • Masuri suplimentare la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean • Persoane venite din zonele afectate de epidemie, aflate sub monitorizare • In farmacii nu mai sunt masti de unica folosinta chiar si de la inceputul anului • Cu biletul in buzunar si frica in san, prahoveni plecati in Italia nu stiu daca sa vina sau sa nu vina acasa N. Dumitrescu Raspandirea epidemiei de coronavirus nu doar in China, ci si in state europene, asa cum este Italia – unde traiesc si muncesc peste 1.200.000 de romani – a determinat…