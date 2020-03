Coronavirusul a crescut rata de utilizare a WhatsApp cu 40% Notorietatea in vremea pandemiei a ajutat WhatsApp, care era deja una dintre cele mai populare aplicatii de comunicare, sa creasca si mai mult.



Conform unei cercetari facute de Kantar in perioada 14-24 martie, cresterea WhatsApp a ajuns la 40%. Asta dupa ce procentul de crestere dupa primele zile de izolare sociala era pe 27%.



Aceasta este media de crestere a utilizarii, insa cifrele par sa fie direct proportionale cu efectele virusului in fiecare tara. In cele mai afectate tari, precum Spania, cresterea WhatsApp ajunge si la 76%.



