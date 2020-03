Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta epidemiologica se desfasoara la Spitalul de Urgenta Dimitrie Gerota din Bucuresti, unde a fost internat initial cel de-al 17-lea caz de coronavirus din Romania, un barbat de 60 de ani. Barbatul diagnosticat luni seara cu coronavirus a fost internat in 5 martie cu simptome diferite de cele…

- Cei trei angajați ai Guvernului Romaniei suspecți de coronavirus au avut rezultate negative la testele pentru aceasta boala, anunța, luni seara, Grupul de Comunicare Strategica.„Cele trei cazuri, posibili contacți ai femeii de 42 de ani din București, despre care s-a discutat azi (luni - n.red.)…

- Femeia de 42 de ani din București, confirmata in cursul zilei de 8 martie cu coronavirus, ar fi avut contact cu persoane din randul personalului care iși desfașoara activitatea in cladirea Guvernului, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, potrivit Digi24. In acest moment, se fac verificari suplimentare…

