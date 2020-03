Coronavirusul a adâncit abuzurile împotriva drepturilor omului în China Grupurile care militeaza pentru drepturile omului sunt preocupate de detenția arbitrara, represiunea asupra libertații de exprimare și lipsa accesului la informații, relateaza AlJazeera.



China este o țara blocata. Aproximativ 60 de milioane de oameni se afla în carantina forțata în provincia centrala Hubei de aproape doua luni, în timp ce guvernul încearca sa combata focarul de coronavirus care a început în capitala provinciei Wuhan la sfârșitul anului trecut.



Luând masuri drastice, unii numindu-le draconice, China pare sa fi încetinit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) ofera, pe portalul propriu, o sinteza a informatiilor existente pana la aceasta data in legatura cu coronavirusul. Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de specialisti din intreaga lume, acest virus genereaza momentan mai…

- Spitalul din orasul chinez Wuhan a confirmat, in cursul noptii de joi spre vineri, decesul medicului Li Wenliang, precizand ca nu a putut fi resuscitat, dupa o serie de informatii contradictorii despre starea de sanatate a acestuia, informeaza CNN.Citește și: Traian Basescu da PSD-ului soluția…

- Noua epidemie de coronavirus aparuta in China, care a provocat deja 490 de decese, i-a facut pe organizatorii Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo (Japonia) sa intre in alerta maxima. Toshiro Muto, presedintele Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de vara din 2020 de la Tokyo, a recunoscut…

- Medicul si-a alertat colegii de facultate carora le-a trimis un mesaj prin intermediul aplicatiei de mesagerie WeChat, extrem de populara in China. Barbatul a marturisit ca a avut acces la rezultatul unui test si a aflat ca boala de care sufera cei sapte pacienti era cauzata de un coronavirus, o …

- Rusia intenționeaza sa inceapa de luni operațiunea de evacuarea a propriilor cetațeni din orașul Wuhan și provincia Hubei, epicentrul epidemiei cu noul coronavirus, și suspenda circulația trenurilor de pasageri spre China, relateaza site-ul agenției Reuters.Rusia, care are o frontiera cu o…

- The New York Times a facut un tablou al celor șapte saptamani cruciale ale epidemiei provocate de noul coronavirus din China, de la apariția primelor simptome, la inceputul lunii decembrie, la decizia de a inchide orașul Wuhan, prin intermediul a zeci de interviuri cu rezidenti, medici si oficiali.O…

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX, ca, in mod normal, ”nu se pune problema” sa ne confruntam cu o epidemie de coronavirus in Romania. Vorbind insa despre posibilitațile de raspandire a virusului care a facut…