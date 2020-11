Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni ca a revenit la birou, dupa ce ultimul test efectuat pentru COVID-19 a iesit negativ, relateaza Reuters, AFP si Xinhua, potrivit AGERPRES. "In sfarsit, am rezultat negativ la testul de coronavirus. (...) Sunt gata de lucru astazi. Va…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a revenit luni la lucru la Geneva, dupa ce a stat in izolare in urma expunerii la noul coronavirus, afirmand ca nu considera necesar un test, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. "Am fost OK, fara simptome. Este…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost spitalizat dupa ce a contractat noul coronavirus la inceputul acestei saptamani, a informat joi presa locala, citand o oficialitate prezidentiala, transmite Reuters.Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost spitalizat dupa ce a contractat noul coronavirus la inceputul acestei saptamani, a informat joi presa locala, citand o oficialitate prezidentiala, transmite Reuters. Biroul prezidential nu a fost disponibil pentru a comenta informatia.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost depistat pozitiv la noul coronavirus, dar se simte bine, a anuntat luni biroul sau de presa, informeaza Reuters si AFP. 'Seful statului se simte bine si va continua sa-si exercite indatoririle prin munca de la distanta, in autoizolare',…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri parlamentului de la Kiev sa dizolve Curtea Constitutionala si sa anuleze decizia acestei instante prin care au fost respinse unele legi anti-coruptie, informeaza Reuters. Decizia a fost criticata ca un pas mare inapoi in combaterea coruptiei,…

- Atacantul Xherdan Shaqiri a fost testat negativ la Covid-19, la doua zile dupa un test pozitiv, si isi va relua locul in nationala Elvetiei pentru meciurile in Liga Natiunilor, transmite Reuters. Shaqiri, 28 ani, va calatori alaturi de nationala sa in Spania, pentru meciul de sambata, dar UEFA va…

- Un vehicul spatial experimental reutilizabil, lansat pe orbita in urma cu doua zile de China, a revenit cu succes duminica pe Terra in locul prevazut, marcand astfel o reusita ce ar putea sa duca la realizarea unor zboruri in spatiu mai ieftine, a anuntat agentia de presa oficiala a statului chinez,…