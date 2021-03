Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile s-au concentrat pe zonele cu incidenta ridicata de infectare, dar si pe zonele cu aglomerari de persoane si in statiunile turistice. In cadrul actiunilor au fost obtinute date si informatii cu privire la organizarea unei nunti cu participarea a circa 170 persoane la sala de evenimente a Mandachi…

- Polițiștii suceveni au ”spart” sambata seeara o nunta cu 150 de invitați care se desfașura intr-una din locațiile deținut de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție, Ionuț Epureanu, la fața locului au fost direcționate forțe de politie…

- Nuntasii erau in majoritate covarsitoare din localitatile Toflea si Brahasesti (judetul Galati). Potrivit unor informatii neoficiale, petrecerea a fost organizata de un cunoscut lider al comunitatii rome din judet. O nunta cu peste 140 de invitati a fost oprita, vineri seara, la Tecuci, de Politie si…

- Politistii si jandarmii galateni au intrerupt o nunta la care participau 140 de persoane intr-un restaurant din municipiul Tecuci, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politisti din cadrul Politiei Municipiului Tecuci s-au autosesizat cu privire…