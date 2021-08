Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va deveni obligatorie cel tarziu la jumatatea lunii septembrie pentru toti membrii fortelor armate americane, a anuntat luni ministrul apararii din SUA, Lloyd Austin, intr-o nota adresata angajatilor Pentagonului, relateaza AFP, Reuters si EFE. Responsabilul apararii…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va deveni obligatorie cel tarziu la jumatatea lunii septembrie pentru toti membrii fortelor armate americane, a anuntat luni seretarul Apararii din SUA, Lloyd Austin, intr-o nota adresata angajatilor Pentagonului, relateaza AFP, Reuters si EFE.

- Guvernul Ungariei a decis sa faca obligatorie vaccinarea anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban pentru postul de radio public, relateaza Reuters. „Exista deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii…

- Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul Viktor Orban pentru un post de radio public, relateaza Reuters. „Exista deja anumite vaccinuri care sunt…

- Guvernul Ungariei a decis sa faca obligatorie vaccinarea anti-COVID-19 pentru cadrele medicale ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban pentru postul de radio public, relateaza Reuters. ‘Exista deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea impotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie, informeaza dpa. Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, incepand din luna octombrie, angajatii din institutiile medicale, sociale si de educatie vor…

- Germania nu ''intentioneaza'' sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat marti cancelarul german Angela Merkel, mizand in continuare pe "bunavointa" pacientilor si "publicitatea" in favoarea vaccinurilor, potrivit France Presse. "Nu cred ca putem castiga incredere…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite agenția Reuters, citata de…