Presedintele Joe Biden a salutat joi faptul ca SUA sunt "cu cateva saptamani inaintea" programului de vaccinare anti-COVID-19, dupa ce a promis ca vor fi administrate 100 de milioane de doze in 100 de zile la preluarea mandatului de sef al statului, pe 20 ianuarie, informeaza vineri AFP. "Sunt aici astazi pentru a spune ca suntem la jumatatea drumului, cu 50 de milioane de doze in doar 37 de zile de cand am devenit presedinte", a declarat Biden."Suntem in avans cu cateva saptamani", a precizat liderul de la Casa Alba. "Mergem in directia corecta, in pofida dezastrului mostenit de la administratia…