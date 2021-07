Stiri pe aceeasi tema

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor. Calatorii…

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor, transmite…

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor, transmite…

- Nu conteaza daca sunt testați sau vaccinați: frontierele americane raman inchise momentan pentru calatorii internaționali, a anunțat luni, 26 iulie, Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta, in ciuda apelurilor la reciprocitate din partea europenilor in special. „Menținem in acest stadiu…

- Casa Alba a anunțat, marți ca Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va participa in Japonia la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo pe 23 iulie, relateaza DPA, citata de Agerpres . Joe Biden, președintele SUA, nu este așteptat la ceremonia de la Tokyo, iar in ceea ce o privește pe Jill…

- Cancelar german Angela Merkel va face o vizita la Washington, pe 15 iulie, la invitația presedintelui american Joe Biden, pentru a consolida "legaturile bilaterale profunde" dintre cele doua tari, a anuntat vineri secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki.

- Presedintele american Joe Biden a lansat o evaluare a pericolului implicat de atacurile ransomware si va discuta problema adapostirii unor astfel de hackeri cu presedintele Vladimir Putin, in aceasta luna, a anuntat miercuri Casa Alba. ”Presedintele Biden considera cu certitudine ca presedintele Putin…