Coronavirus/Spania: Premierul Pedro Sanchez vrea prelungirea stării de urgenţă cu încă o lună Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat sambata ca vrea sa prelungeasca starea de urgenta pentru "aproximativ o luna", astfel incat aceasta sa dureze pana la finalul iesirii progresive din izolare a tarii, la finele lui iunie, transmite AFP. Starea de urgenta din Spania, decretata la 14 martie din cauza pandemiei de COVID-19, a mai fost prelungita de cateva ori si va trebui sa se incheie la 24 mai. In baza ei, guvernul si-a putut asuma mai multe competente, avand in vedere nivelul ridicat de descentralizare al Spaniei, si a putut inclusiv limita circulatia persoanelor, in cadrul unora din cele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

