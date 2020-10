Coronavirus/Spania: Lockdown parţial instituit la Madrid Noile restrictii, care intra in vigoare vineri la ora locala 22:00 (20:00 GMT), nu sunt la fel de stricte cum au fost cele instituite in luna martie, cand spaniolii nu-si mai puteau parasi locuintele decat in cateva situatii bine precizate. Guvernul spaniol anuntase de joi extinderea la nivelul intregii regiuni Madrid a restrictiilor antiepidemice aplicate de luna trecuta in anumite zone ale sale, care prevad in principal ca locuitorii ace (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

