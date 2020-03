Coronavirus/Sibiu: Locuitorii din Cisnădie nu mai au voie să se aşeze pe băncile din oraş Locuitorii din Cisnadie nu mai au voie sa se aseze pe bancile din oras, dupa ce angajati ai Primariei au pus afise cu mesaje care-i indeamna pe oameni sa stea acasa, masura fiind menita sa previna raspandirea infectarii cu noul coronavirus. "Una dintre masurile Primariei Cisnadie a fost aceea de a pune afise pe bancile din orasul Cisnadie cu mesajul de recomandare "Interzis sa va asezati pe banca! Evitati aglomeratia. Stati acasa!' si de a dezinfecta spatiile publice. De asemenea, locurile de joaca au fost inchise, tocmai pentru a convinge oamenii sa nu mai socializeze afara din case si pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- [caption id="attachment_35588" align="alignleft" width="225"] Mariana Iurcu[/caption] ”De cand cu acest coronavirus stau acasa și ma omor de plictiseala, stadionul e inchis, muzeul la fel și toate rutinele mele is date peste cap. A trebuit repejor sa ma readaptez”, a scris calarașeanca Mariana Iurcu,…

- Mai multe bannere cu mesajul ”STAȚI ACASA!” au fost puse astazi in diferite zone ale municipiului Dej. Autoritațile anunța in fiecare zi: cea mai eficienta masura pentru a incetini raspandirea virusului este ca oamenii sa ramana acasa! Mai mulți dejeni – cel mai probabil membri ai unei galerii – s-au…

- Fotbalistul spaniol Isco, de la Real Madrid, 27 de ani, și actrița Sara Salamo, logodnica lui, au imparțit utilizatorii rețelelor sociale. Ei au postat pe instagram o fotografie in care se saruta purtand maști de protecție.”Dragostea in vremea coronavirusului”, a fost titlul postarii de pe Instagramul…

- Pandemia de coronavirus a provocat la Botoșani apariția unor fenomene care nu s-au mai intalnit, cel puțin dupa revoluție. Bancile și supermarketurile, dar nu doar acestea, s-au confruntat cu situații extreme.

- Autoritațile romane au intrat in Scenariul 3 in lupta cu raspandirea coronavirusului SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, iar angajații din cadrul ISU Timiș le-au transmis un mesaj locuitorilor. „Acum, mai mult ca oricand, avem nevoie de solidaritate! NOI suntem la munca pentru voi! VOI stați acasa…

- Ministrul Sportului Ionuț Marian Stroe a transmis prin intermediul GSP un mesaj de calm și optimism in contextul pandemiei de coronavirus care traverseaza globul. CONTEXT: In neliniștea generata de coronavirus, Gazeta Sporturilor a decis sa lanseze, cu ajutorul vedetelor din sport, o campanie de conștientizare…

- In Italia aflata sub asediul epidemiei de coronavirus, in ultimele ore s-a viralizat un mesaj video postat de o femeie pe Facebook. Traiește o drama, alaturi de mama sa: ea și-a pierdut tatal, mama și-a pierdut soțul.

- Locuitorii unei cladiri rezidențiale din Kerala, sudul Indiei, au fost surprinși cand, in loc de apa, robinetul le-a dat: bere, brandy și rom, transmite BBC. In Kerala, se inregistreaza cel mai mare consum de alcool din toata India.Lichidul cu miros de alcool a inceput sa țașneasca atunci cand cei care…