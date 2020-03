Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a salutat marti deciziile luate la reuniunea extraordinara a Consiliului European desfasurata prin videoconferinta, pentru a ajuta tarile aflate in dificultate in contextul crizei provocate de raspandirea virusului SARS-CoV-2. Statele membre ale Uniunii Europene au decis marti in unanimitate sa interzica timp de 30 de zile intrarea in UE a persoanelor care nu sunt cetateni ai blocului comunitar, a anuntat presedintele Consiliului European, Charles Michel. Consiliul a dat astfel unda verde propunerilor Comisiei, abordare asumata si de Parlamentul…