- Transportul public in comun este principala sursa de transmitere a COVID-19 in momentul de fata, spune medicul Alexandru Rafila, care susține ca deschiderea școlilor in septembrie nu a avut un impact major in ceea ce privește creșterea numarului de infectari.

- Premierul Ludovic Orban a tras atenția asupra locurilor unde cetațenii se pot infecta cu virusul ucigaș, COVID -19. Primul ministru a declarant ca cei mai mari factori de risc pentru infectarea cu COVID sunt nunțile, botezurile și transportul public. De asemnea, Orban a susținut ca și inceperea școlilor…