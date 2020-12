Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 21 decembrie, a avut loc o ședința a Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), in care s-a analizat stadiul pregatirilor pentru recepția și distribuția, in Romania, a primei tranșe de vaccinuri. Unul dintre aspectele importante…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca autoritatile au facut pregatirile necesare pentru a putea demara campania de vaccinare anti COVID in Romania incepand cu data de 27 decembrie.Vaccinarea anti COVID va incepe pe 27 decembrie in Romania, a anuntat premierul interimar Nicolae Ciuca.…

- „Eu m-am intalnit ieri cu coordonatorul campaniei (de vaccinare -n.r.) la nivel național. Pana in acest moment, sunt atinși parametrii pe care ni i-am propus. Obiectivele sunt in continuare in derulare și cred ca este nevoie de tot ceea ce inseamna coordonare instituționala și comunicare. Comunicarea…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca va fi adoptata o hotarare de guvern pentru prelungirea starii de alerta. Acesta a spus ca Guvernul interimar nu poate lua decizii care sa modifice foarte mult prevederile. Astfel, nu vor fi schimbate masurile fața de precedenta stare de alerta.„In…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a anuntat ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o hotarare prin care ‘starea de alerta va fi prelungita cu masurile si indicatorii prevazuti in cea precedenta’. El a precizat ca joi dupa-amiaza Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se va reuni…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, luni, de la ora 14:00, inca o ședința pe tema campaniei de vaccinare anti-COVID la care vor participa mai mulți oficiali din Guvern, precum și specialiși din sanatate, anunța Administrația Prezidențiala. “Ședința cu tema Campania de vaccinare anti-COVID-19, problema…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul este pregatit cu un memorandum privind structura Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Seful Executivului a adaugat ca Valeriu Gheorghita, medic la Spitalul Militar Central, va conduce campania si va fi secondat…