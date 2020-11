Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a avut o intrevedere cu o delegatie din partea Federatiei „Solidaritatea Sanitara” pentru a-i fi transmise revendicarile lucratorilor din sanatate care au facut obiectul manifestatiei de joi. Seful Executivului a transmis „preocuparea Guvernului de a gasi solutii asupra solicitarilor…

- Premierul Ludovic Orban i-a primit, joi, pe reprezentantii Federatiei "Solidaritatea Sanitara" pentru a prelua revendicarile lucratorilor din sanatate si a transmis preocuparea Guvernului de a gasi solutii, precum si aprecierea pentru efortul depus de personalul medical in gestionarea crizei sanitare.…

- Federatia „Solidaritatea Sanitara” (FSS) organizeaza astazi, la ora 11:00, in Piața Victoriei, un nou Miting pentru Condiții de Munca Decente, care vizeaza "intervențiile urgente pentru creșterea siguranței lucratorilor, acordarea unor drepturi legale și recunoașterea meritelor profesioniștilor din…

- Dupa mai multe zile consecutive cu mitinguri ale angajaților din domeniul medical și al asistenței sociale, in Piața Victoriei din Capitala, joi a fost randul Federației „Solidaritatea Sanitara” sa...

- NEMULTUMIRI… Salariatii din Sanatate, membri ai Federatiei sindicale SANITAS, vor picheta sediul guvernului incepand cu data de 3 noiembrie, in fiecare marti, urmand sa apeleze si la alte forme de protest daca revendicarile lor nu vor fi rezolvate in mod favorabil . Acelasi lucru il vor face si membrii…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica, in cadrul unei emisiuni TV, ca intenționeaza sa gaseasca soluții pentru a angaja toti medicii care promoveaza examenul de rezidentiat in acest an, in conditiile in care, in prezent, numarul cadrelor medicale nu este suficient in lupta cu COVID-19, trasmite…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica, la o emisiune TV, ca toti medicii care promoveaza examenul de rezidentiat ar trebui angajați. Acesta a spus ca se cauta o soluție in acest moment, in conditiile in care in lupta cu COVID-19 exista o problema legata de numarul cadrelor medicale. „Acum e un…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat duminica, in cadrul unei emisiuni TV, ca se intentioneaza gasirea unei solutii pentru a angaja toti medicii care promoveaza examenul de rezidentiat in acest an, in conditiile in care in lupta cu COVID-19 exista o problema legata de numarul cadrelor medicale. "Acum e…