Danemarca isi va inchide frontierele pentru cetatenii sud-africani din cauza circulatiei in aceasta tara a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2, au anuntat autoritatile daneze marti seara, informeaza miercuri AFP. Decizia acestei tari nordice, care nu a inregistrat deocamdata niciun caz cu aceasta noua tulpina, va intra in vigoare miercuri si va fi mentinuta cel putin pana pe 17 ianuarie. "Aceasta inseamna ca strainilor care locuiesc in Africa de Sud li se va refuza in general intrarea pe teritoriul Danemarcei in timpul acestei perioade", a anuntat Ministerul Justitiei danez. Singurele exceptii…