Ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si se afla in carantina la domiciliu fara simptome, a declarat sambata o purtatoare de cuvant a diplomatiei austriece, relateaza Reuters si EFE. "Exista suspiciuni ca Schallenberg s-ar fi putut contamina luni la o reuniune a Consiliului Afaceri Externe la Luxemburg", a spus purtatoarea de cuvant a Ministerului austriac de Externe, adaugand totusi ca acesta nu prezinta simptome si a fost testat in urma unei masuri de rutina. Omoloaga sa belgiana Sophie Wilmes a anuntat vineri ca a intrat in autoizolare prezentand…