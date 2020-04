Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, care a fost externat duminica din spital dupa ce a fost testat pozitiv la noul coronavirus si a fost internat duminica trecuta cu febra mare, si-a petrecut timpul in spital - inclusiv trei zile la terapie intensiva - urmarind filme, citind scrisori de la britanici…

- Primul ministru britanic nu se va intoarce inca la serviciu și se va continua sa se recupereze dupa infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, laudand publicul larg pentru ca a respectat masurile de blocare și personalul care l-a ingrijit atunci cand „lucrurile…

- Pensia de urmaș pentru membrii familiei cadrelor medicale Foto Arhiva/ Agerpres Copiii, soțul sau soția cadrelor medicale care își pierd viața în lupta cu noul coronavirus ar putea beneficia de pensie de urmaș, potrivit unui proiect de lege votat miercuri, în unanimitate,…

- Spitalul Municipal din Campulung Moldovenesc se va inchide, de astazi, dupa ce mai 28 de cadre medicale au fost confirmate cu noul Covid 19. Spitalul din acest municipiu se va inchide complet, potrivit unei adrese oficiale transmise de Ministerul Sanatații. Primarul din Campulung Moldovenesc a spus…

- "Vreau sa ii mentionez pe toti cei care sunt bolnavi, dar si pentru ingrijitori, infirmiere, medici, toti voluntarii care ajuta pentru ca altii sa fie sanatosi. Insa si pe politisti, pompieri si pe toti cei care fac astfel incat situatia sa se imbunatateasca. Un gand si pentru cei care raman acasa,…

- O gravida infectata cu coronavirus, din Iasi, a fost adusa astazi la Maternitatea „Elena Doamna“ Iași. Medicii și celelalte cadre medicale au ramase surprinse in momentul in care a aceasta a fost adusa deoarece nimeni nu are costum de protectie.Cadrele medicale au protestat impotriva avestei decizii,…

- Prim ministrul britanic Boris Johnson a decis o intoarcere de 180 de grade a abordarii in lupta cu coronavirusul și a pus Marea Britanie in semi-izolare pentru a stopa raspandirea pandemiei, abandonand practic strategia controversata a “imunizarii de grup”. Motivul: un studiu sumbru privind mortalitatea…

- E bucurie fara margini in Marea Britanie. Premierul britanic Boris Johnson si iubita sa Carrie Symonds au anuntat sambata ca asteapta un copil si ca se vor casatori, relateaza AFP."Premierul si domnisoara Symonds sunt foarte fericiti sa isi anunte logodna si ca asteapta un copil la inceputul…