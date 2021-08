Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a solicitat, luni, autoritatilor cu atributii in domeniu - Politia si Jandarmeria, sa fie mult mai exigente in respectarea reglementarilor actuale privind accesul la evenimente. "Acum o luna eram cu totii linistiti ca lucrurile nu au cum sa se mai intoarca si cumva a fost un…

- Franța impune utilizarea unui „permis sanitar” pentru accesul in muzee, cinematografe sau alte spații culturale. Decizia a fost luata ca urmare a creșterii cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 din ultima vreme. Conform BBC, de miercuri francezii vor trebui sa faca dovada vaccinarii, a unui test negativ…

- De astazi, 15 iunie, pescuitul in bazinele acvatice piscicole naturale in apele de frontiera ale Republica Moldova, este permis. Astfel, Poliția de Frontiera aminteste despre necesitatea respectarii regulilor de regim in zona de frontiera cu scop de odihna si pescuit. La fel, continua procesul de…

- Trei ofițeri ai poliției au vizitat astazi Sediul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Despre asta a anunțat secretarul general PAS, Andrei Spinu, printr-un mesaj postat pe pagina lui de Facebook. In urma versiunilor vehiculate pe rețelele sociale poliția a venit cu precizari, astfel fiind in perioada…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat marți ca accesul in baruri și cluburi, redeschise de astazi, 1 iunie, se va face pe baza dovezii vaccinarii anti-COVID, iar organizatorii sau agenții economici sunt responsabili sa verifice daca participanții au aceste documente, in timp ce polițiștii pot…

- Dupa un an de restricții, de marți, 1 Iunie, ar trebui sa incepem sa ne intoarcem la viata normala. Cu multe conditii, insa, si cu mai multe drepturi pentru vaccinati. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat la Antena 3 cum se vor aplica noile masuri in vigoare de marți. “Cei care vor sa participe…

- Ungaria nu va permite accesul camioanelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone pe teritoriul tarii in perioada Rusaliilor Catolice, respectiv de sambata, ora 23.00, pana luni, ora 23.00 (orele Romaniei), a informat, vineri, Politia de Frontiera Arad, citata de Agerpres . Potrivit sursei citate, autoritatile…