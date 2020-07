Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca autoritatile slovene au anuntat, incepand de vineri, noi masuri privind conditiile de intrare si tranzit pe teritoriul acestei tari, astfel ca persoanele care vin din Romania intra in autoizolare, cele aflate in tranzit fiind exceptate, cu conditia sa nu aiba…

- Guvernul sloven a anuntat vineri impunerea unei perioade de izolare de 14 zile pentru persoanele venite din Romania, Bulgaria, India, Bahamas si cinci regiuni ale Spaniei, ca masura de prevenire a raspandirii noului coronavirus, transmite agentia EFE.

- Italia a anuntat vineri extinderea unei reguli de carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, informeaza DPA. Masura fusese adoptata saptamana trecuta ca parte a masurilor impotriva extinderii infectarilor cu coronavirus si ar fi incetat vineri. Ministerul Sanatatii nu…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, joi, autoritatile daneze au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul regatului, care vor intra in vigoare la data de 1 august, ora 00,00, Romania fiind inclusa pe lista tarilor ‘inchise’, alaturi de alte state cum ar fi Bulgaria, Luxemburg,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii pot intra in Danemarca doar daca au un motiv intemeiat, fara a fi necesara prezentarea testului pentru COVID-19, iar masura urmeaza sa se aplice de la 1 august, ora 00.00. Romania a fost inclusa pe lista tarilor „inchise”, alaturi de alte state cum…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, in conformitate cu informatiile oficiale comunicate de catre autoritatile norvegiene Ambasadei Romaniei la Oslo, persoanele care se deplaseaza din Romania in Regatul Norvegiei vor continua, si dupa data de 15 iulie, sa fie supuse regimului aplicabil…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Reuters. Coronavirus in Romania - in grafica. A fost atins al doilea varf din…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana la incheierea starii de urgența instituite pe teritoriul Romaniei, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.304 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 238 persoane aflate in carantina au parasit locația…