Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile care se aplica pana acum turiștilor care sunt „rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe

- Aviatia civila elena a anuntat luni ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia pentru turistii care sunt "rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite",…

- Aviatia civila elena a anuntat luni ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia pentru turistii care sunt "rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite",…

- Aviatia civila elena a anuntat luni ca izolarea obligatorie de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia va fi ridicata pentru turistii care sunt "rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite",…

- Grecia anunta ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum pentru pentru turistii care sunt „rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite”.

- Aviatia civila elena a anuntat luni ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia pentru turistii care sunt ‘rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite’,…

- Valabile inițial pana pe 6 aprilie, Italia a prelungit pana pe 30 aprilie obligativitatea de a prezinta un test de COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii in țara, plus o carantina de cinci zile pentru oricine soseste acolo venind dinspre orice alta tara din Uniunea Europeana, relateaza…

- Comuna Sanpetru ramane in carantina. Institutul Național de Sanatate Publica nu a avizat ridicarea carantinei zonale. Mai mult, INSP spune ca DSP Brașov ar fi calculat in mor eronat punctajul pe baza caruia a ceruti ridicarea carantinei. The post Sanpetru ramane in carantina appeared first on NewsBV…