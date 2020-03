Stiri pe aceeasi tema

- Virusul ucigas din China continua sa faca noi victime. Dupa ce pe teritoriul Italiei au fost confirmate mai multe cazuri, Guvernul italian a luat hotararea de a inchide toate scolile timp de zece zile.

- Italia a anunțat inchiderea tuturor școlilor și universitaților din cauza raspandirii coronavirusului, deoarece numarul morților in toata țara a crescut la 79. Guvernul a ordonat inchiderea salilor de clasa din toata țara pana la jumatatea lunii martie, a informat agenția de știri Ansa. Școlile și universitațile…

- Guvernul italian va decide probabil disputarea tuturor meciurilor din Serie A cu portile inchise, ca un efort suplimentar pentru a combate epidemia de coronavirus ce afecteaza a aceasta tara, a declarat miercuri ministrul Sportului, Vincenzo Spadafora, citat de Reuters. "Ne indreptam catre aceasta decizie",…

- Epidemia de coronavirus s-a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto,informeaza Reuters.

- Guvernul spaniol a obtinut marti unda verde din partea Congresul Deputatilor pentru a lansa examinarea unui proiect de lege, promis de doi ani, prin care se recunoaste dreptul la eutanasie, in conditii stricte, in pofida opozitiei Bisericii catolice si a dreptei politice, transmit AFP si Reuters,…

- Un tribunal special a recomandat ca liderul de extrema dreapta al Ligii, Matteo Salvini, ar trebui trimis in judecata pentru ca a tinut zeci de oameni blocati la bordul unei nave care incerca sa ii salveze in luna august, pe cand era ministru de interne, scrie Reuters.Este inca o problema cu justitia…

- Liderul deputatilor liberali, Florin Roman, a afirmat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, faptul ca Guvernele PSD au finantat proiecte nefezabile, inclusiv scoli care au ajuns sa fie inchise.

- Guvernul britanic a anuntat marti inasprirea pedepselor pentru autorii de acte teroriste si interzicerea eliberarii lor anticipate, o decizie promisa dupa atacul cu cutitul de pe London Bridge din luna noiembrie, relateaza AFP si Reuters. Acest proiect de lege pentru combaterea terorismului urmeaza…