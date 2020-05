Autoritatile iraniene au raportat vineri 2.819 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, cel mai ridicat bilant inregistrat in interval de 24 ore in ultimele aproape doua luni, si au avertizat ca situatia se inrautateste in cateva regiuni, transmite AFP. Numarul total de infectari a ajuns astfel la 146.668 de la anuntarea primelor cazuri la mijlocul lui februarie, a precizat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianush Jahanpur, in briefingul de presa zilnic transmis la televiziune. Numarul de cazuri noi a cunoscut o crestere aproape constanta incepand din 2 mai - cand a fost anuntat…