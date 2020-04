Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Robert Koch din Berlin (RKI), agentie guvernamentala pentru controlul si prevenirea bolilor, si-a exprimat scepticismul in ce priveste testarea in masa a fotbalistilor, in contextul pandemiei de coronavirus, in vederea posibilei reluari a Bundesligii luna viitoare, scrie DPA potrivit Agerpres.…

- Guvernul de la Berlin a anuntat luni ca va suporta cheltuielile pentru tratamentul pacientilor europeni cu coronavirus internati in spitalele din Germania, transmite AFP citata de Agerpres. Totalul costurilor respective este estimat la aproape 20 de milioane de euro, a precizat ministrul german al sanatatii,…

- Testarea rapida a intregului echipaj al portavionului nuclear american atacat de coronavirus Theodore Roosevelt a dezvaluit un indiciu important despre pandemie, scrie Reuters. Majoritatea cazurilor pozitive de pana acum se numara printre marinari asimptomatici, spun oficialii. Posibilitatea ca Sars-CoV-2…

- Federatia Italiana de Fotbal (FIGC) recomanda testarea tuturor jucatorilor din Serie A pentru Sars-CoV-2, la inceputul lunii mai, iar apoi izolarea acestora in centrele de antrenamente, in vederea reluarii meciurilor, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.FIGC a facut aceasta recomandare…

- Vineri dimineața, potrivit Institutului Robert Koch, Germania avea 13.957 de cazuri confirmate, cu 2.958 mai multe decat in ​​ziua precedenta, dar doar 31 de decese in total. Acest lucru inseamna o rata a decesului de 0,22%, care este semnificativ mai mica decat cea a Italiei - unde mortalitatea a fost…

- Probabil ca pâna la 70% din populație va fi infectata cu coronavirusul care se raspândește acum prin lume, a declarat cancelarul german Angela Merkel, citata de Reuters.Ea a adaugat ca, ținând cont ca nu exista un antidot, concentrarea eforturilor ar trebui facuta pe încetinirea…