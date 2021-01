Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Berlin discuta reducerea pana aproape la zero a zborurilor internationale care aterizeaza in Germania, pentru a preveni raspandirea in aceasta tara a mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat marti ministrul german de interne Horst Seehofer ziarului Bild,…

- Cancelarul german Angela Merkel intentioneaza sa extinda pana la 15 februarie lockdown-ul impus pentru limitarea raspandirii COVID-19, a relatat marti cotidianul Bild, care citeaza un proiect de hotarare a guvernului de la Berlin, transmite Reuters. Merkel urmeaza sa se intalneasca in…

- Situatia legata de coronavirus este in continuare foarte grava in Germania, chiar daca numarul infectarilor nu mai creste atat de repede, a declarat marti cancelarul Angela Merkel, dupa ce liderii federali si de landuri au amanat pana la 25 noiembrie luarea unei decizii privind noi masuri de izolare,…

- Oficialii germani au fost de acord cu un pachet de sprijin de doua miliarde de euro pentru a-i ajuta pe producatorii auto si industria auto sa treaca de la motoarele cu combustie la cele pentru masinile electrice si la conducerea autonoma, potrivit unui document al Ministerului Economiei consultat luni…