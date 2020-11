Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au manifestat sambata in orasul Frankfurt pe Odra din estul Germaniei impotriva restrictiilor impuse in aceasta tara pentru stavilirea noului tip de coronavirus, informeaza dpa. Protestatarii s-au adunat in acest oras amplasat langa frontiera cu Polonia, la eveniment fiind…

- Doi cetațeni moldoveni au fost opriti miercuri, de doua ori, de poliția federala, in timpul controalelor la frontiera. In ambele cazuri, moldovenii se aflau in automobile conduse de soferi romani. Barbații nu despuneau de documentele necesare de ședere in Germania, scrie wasserburger-stimme.de .

- In jur de 650 de persoane s-au adunat miercuri pe cel mai important bulevard din Hamburg, Jungfernstieg, pentru a protesta impotriva restrictiilor pentru limitarea raspandirii COVID-19, relateaza dpa, potrivit Agerpres.O purtatoare de cuvant a politiei a declarat ca participantii au incalcat…

- Violente au izbucnit sambata la Leipzig, in estul Germaniei, intre fortele de ordine si protestatarii care se opun purtarii mastilor de protectie dupa ce politia a ordonat dispersarea unui mare miting impotriva masurilor antiepidemice, informeaza AFP. Foto: (c) Kai Pfaffenbach/REUTERS Politistii…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 10 444 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5 746 traversari persoane, dintre care 3 860 treceri la frontiera moldo-romana, 1 140 treceri la frontiera cu Ucraina și 746 treceri…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a avertizat impotriva terorii de extrema dreapta descriind-o ca "cel mai mare pericol pentru tara noastra", vineri, inaintea comemorarii unui an de la atacul asupra sinagogii din Halle. "O crima motivata de extremismul de dreapta are loc la fiecare 24 de minute…

- Mii de opozanti fata de masurile restrictive impotriva pandemiei de coronavirus au format un lant uman, sambata, pe malurile lacului Constance, la frontiera germano-elvetiana, in prezenta unor puternice forte politienesti desfasurate pentru a preveni eventuale tulburari, relateaza galusaustralis . Timp…

