Coronavirus 15 noiembrie: 7.096 cazuri noi, 113 decese | Situaţia din fiecare judeţ

Numărul cazurilor sub 10.000 The post Coronavirus 15 noiembrie: 7.096 cazuri noi, 113 decese | Situaţia din fiecare judeţ appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Coronavirus 15 noiembrie: 7.096 cazuri noi, 113 decese… [citeste mai departe]