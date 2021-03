Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex a declarat marti ca intentioneaza sa se vaccineze impotriva COVID-19 cu un vaccin AstraZeneca dupa ce autoritatea europeana din domeniul sanatatii confirma ca acest vaccin este sigur, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) ramane ''ferm convinsa'' ca beneficiile vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca depasesc riscurile, a declarat marti directoarea executiva acestei institutii, Emer Cooke, in urma semnalarii unor posibile efecte secundare, dar fara o…

- Autoritațile romane au decis sa continue campania de vaccinare cu serul AstaZeneca, in urma unei ședințe, a anunțat, in aceasta seara, Comitetul de Vaccinare. Reprezentanții mai multor instituții implicate in campania de vaccinare „au decis continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile…

- Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) va organiza, joi, „o ședința extraordinara”, dupa ce mai multe țari au suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca din cauza temerilor privind apariția unor cheaguri de sange la cei imunizați cu acest ser, a anunțat instituția intr-un comunicat, citat de Mediafax…

- Spania va opri utilizarea vaccinul AstraZeneca COVID-19 timp de cel putin 15 zile, a informat radio Cadena Ser, citand surse nenumite, potrivit Mediafax. Ministrul Sanatatii, Carolina Darias, va face declaratii luni seara, intrucat o lista tot mai mare de tari inceteaza sa mai administreze…

- Trei state din Uniunea Europeana suspenda, pentru moment, vaccinarea cu serul AstraZeneca. Toate cele trei țari, Germania, Franța și Italia, au suspendat vaccinarea pana marți, 16 martie, in așteptarea unei decizii a Autoritații Europene a Medicamentului. Acestea spun ca este o decizie de „extrema…

- Autoritațile sanitare din Danemarca și din Austria au anunțat vineri, 5 martie, ca vor recomanda inocularea vaccinului anti-Covid-19 produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca pentru toate persoanele de peste 18 ani, dupa ce un studiu facut pe acest vaccin in Scotia a dat rezultate pozitive la toate…

- Ministerul Sanatatii de la Lisabona a comunicat luni ca vaccinul anti-COVID-19 de la AstraZeneca ar trebui administrat de preferinta celor sub 65 de ani, Portugalia fiind cea mai recenta tara care exprima rezerve fata de eficacitatea acestui ser la persoanele mai varstnice, transmite Reuters. Totusi,…