Coronavirus/Finlanda: Premierul Sanna Marin anunţă introducerea de noi restricţii începând din 8 martie Finlanda va introduce restrictii pentru o perioada de trei saptamani incepand de la 8 martie si este pregatita sa declare stare de urgenta pentru a incerca sa opreasca inmultirea cazurilor de infectare cu coronavirus, a anuntat joi prim-ministrul Sanna Marin, transmite Reuters.



Potrivit guvernului, nu vor fi introduse restrictii de deplasare, dar vor fi inchise restaurantele, iar elevii de 13 ani si mai mari vor trece la cursuri online.



Sefa guvernului a spus ca este pregatita sa declare stare de urgenta saptamana viitoare, dupa ce a discutat acest subiect cu presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

