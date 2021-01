Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID reprezinta "singura solutie reala" pentru intoarcerea "la viata normala", a declarat, vineri, medicul Adrian Marinescu de la Institutul "Matei Bals", in cadrul unei eveniment organizat online de Colegiul Medicilor Romania. "Daca vorbim de beneficiile pe care le are vaccinul…

- Directorul medical al SJU Alba Iulia, medic primar in radiologie și imagistica medicala, Dan Crainic va fi prima persoana din județul Alba care va fi vaccinat anti-Covid-19. Contactat de ziarulunirea.ro acesta a declarat ca are incredere in eficiența vaccinului și ca imunizarea este singura soluție…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, a explicat, vineri, ca vaccinul impotriva COVID-19 este sigur și eficient. Medicul a dat exemplu Marea Britanie, unde s-a inceput campania de vaccinare și nu au fost raportate reacții adverse notabile, noteaza Digi 24. Adrian…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre noua tulpina de COVID-19, considerata de mai mulți experți ca fiind mai contagioasa și cu risc de a provoca o noua criza medicala. Romania și mai multe state membre ale…

- La Spitalul ”Matei Bals” din Capitala pacienti stau pe scaune si primesc oxigen sau stau pe paturi de campanie pe holuri. Imaginile surprinse in unitatea sanitara au fost postate pe Facebook, sub comentariul ”Terapia intensiva s-a mutat pe holuri”. ”Cam asa arata holurile spitalului Matei Bals, cu bolnavi…

- Adrian Marinescu, medic primar infecționist la Institutul “Matei Balș” din Capitala, susține ca, in Romania, ar trebuie sa fie testate, zilnic, cel puțin 100.000 de persoane, acesta fiind, in opinia sa, nivelul optim. Totodata, doctorul mai anunța ca intr-o saptamana, doua se vor vedea efectele masurilor…

- Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase la Spitalul ”Matei Balș”, a vorbit despre situația din Romania, dupa ce miercuri s-au raportat un numar record de 4.016 cazuri noi de COVID-19, precizand ca era de așteptat sa se ajunga aici, noteaza B1 TV.Medicul infecționist spune ca, in ciuda creșterii…

- Intr-o prima tranșa, Romania va primi 1,3 milioane de doze, mai exact 4% din cantitatea care va fi cumparata iniția de Comisia Europeana. Cadrele medicale, batranii și persoanele cu boli cronice vor fi imunizați cu prioritate. Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca este cel mai promițator, spune medicul…