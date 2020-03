Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul Național Registrul Comerțului anunța ca pe durata starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei se suspenda depunerea declaratiei privind beneficiarul real. Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, prevazut…

- Procesul pentru (re)stabilirea graniței administrative dintre județele Neamț și Harghita ar fi trebuit sa aiba termenul de fond pe 18 martie și sa ramana in pronunțare. Situația de criza in care a ajuns Romania din cauza infecției cu coronavirus a impus, insa, restricții și in privința activitații instanțelor.…

- La data de 18.03.2020, Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești a stabilit: Lista cauzelor de urgenta deosebita in materiile nonpenale ce urmeaza a fi judecate pe durata starii de urgenta la nivelul Curtii de Apel Ploiești si instantelor din circumscriptia sa teritoriala, potrivit…

- Sectia Penala: a) Cauze in prima instanta: cauzele in care au fost dispuse masuri preventive, cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, cauze privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cauze ce cuprind masuri de protectie…

- Consiliul Superior al Magistraturii a anuntat, joi, ca pe durata starii de urgenta isi suspenda activitatea de lucru cu publicul."Pe durata starii de urgenta declarate pe teritoriul Romaniei, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda activitatea de lucru cu publicul, urmand…

- Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat marți hotararea prin care sunt puse in aplicare prevederile in domeniul justiției din Decretul prezidențial privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei.Textul complet al Hotararii CSM este aici.…

- Avand in vedere contextul actual al masurilor impuse la nivel național de prevenire a infectarii cu Coronavirus, precum și Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș anunța ca iși continua…

- Adunarea generala a judecatorilor de la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a decis, marti,w suspendarea judecarii cauzelor aflate pe rolul instantei, cu exceptia celor cu caracter urgent, incepand de luni, 27 ianuarie, pana la respingerea de catre Parlament a proiectului de lege privind eliminarea pensiilor…