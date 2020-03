Coronavirus/Costache: Suntem departe de ceea ce se întâmplă în Italia, Germania, Franţa sau Spania Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, afirma ca scenariul 2 luat in calcul referitor la COVID 19 reprezinta "o faza de transmitere sporadica in comunitate" si in momentul de fata Romania este "departe de ceea ce se intampla in Italia, Germania, Franta sau Spania".



"Deci suntem departe de ceea ce se intampla in Italia, Germania, Franta sau Spania, nu mai vorbim de Coreea de Sud. In momentul de fata, vreau sa repetam cifrele: avem 25 de pacienti diagnosticati, sunt cinci care sunt deja vindecati cu tratamentul antiretroviral specific care se practica, e un tratament inovativ.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a explicat faptul ca intrarea in scenariul doi, adica 26-100 de pacienți infectați, semnifica „inca raspandire sporadica a coronavirusului”.„Ramanem inca departe de Italia, Germania și nu mai vorbim de Coreea. Din cei 20 de pacienți internați, toate sunt forme ușoare ale bolii, nu…

- Victor Costache, ministrul Sanatații, a explicat marți seara, in timpul ședinței de guvern, ce inseamna scenariul 2 pentru evoluția coronavirusului. Oficialul a dat asigurari ca Romania se afla inca departe de situația din Italia sau Germania.

- Trei noi cazuri de infectare cu nou coronavirus au fost confirmate, in aceasta seara. Este vorba despre trei persoane din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea,…

- Romania ramane deocamdata o destinatie sigura in pofida epidemiei de coronavirus, desi este afectata de anularile turistilor straini, in special ale celor din Italia si Germania, sustine Traian Badulescu, consultant in turism. El afirma ca in acest an romanii vor calatori, probabil, mai mult…

- Numarul oficial al cazurilor de coronavirus a ajuns, sâmbata, la 102.188, fiind consemnate pâna acum 3.491 de decese, iar peste 57.000 de pacienți au fost declarați vindecați, arata centralizarea facuta pe platforma Arcgis de Universitatea Johns Hopkins. Cele mai importante informații…

- Romania, peste media UE la utilizarea energiei verzi pt incalzire si racire Foto: Wikipedia.org România se situeaza peste media din Uniunii Europene în ceea ce priveste energia utilizata pentru încalzire si racire în anul 2018. Potrivit datelor Eurostat publicate…

- Potrivit noului bilanț, pana vineri noul coronavirus a ucis 638 de persoane, iar alte 31.500 sunt infectate.Conform buletinului zilnic transmis de catre Comisia de Sanatate din provincia Hubei (China), care este epicentru epidemiei de coronavirus, vineri s-au raporat 69 de noi decese și 2.447 de infecții.Astfel,…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca peste 600 de persoane aflate in China au depus solicitari de repatriere. UE va suporta 75% din costul de repatriere, anunța Janez Lenarcic, comisarul european pentru gestionarea crizelor in cadrul Comisiei Europene.„Comisia Europeana: Peste 600 de cereri…