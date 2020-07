Stiri pe aceeasi tema

- Noile restricții ce vor intra in vigoare incepand din 1 august in Eveniment / on 28/07/2020 at 20:09 / Masca de protecție va fi obligatorie și in spațiile deschise, insa nu permanent, ci in anumite intervale orare, care vor fi stabilite de autoritațile județene, iar terasele se vor inchide dupa ora…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Comitetul a…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2 la nivelul spațiilor/activitaților unde exista un risc crescut de infectare. Printre masuri se numara…

- O noua serie de masuri de relaxare vor fi aplicate de luni pe teritoriul Romaniei, intre acestea numarandu-se deschiderea mall-urilor, cu exceptia restaurantelor, cafenelelor, locurilor de joaca, salilor de jocuri si cinematografelor situate in interiorul acestora, precum si deschiderea piscinelor exterioare…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a adoptat, joi, hotararea prin care propune Guvernului masurile de relaxare care se aplica incepand din 15 iunie, printre acestea fiind si marirea la sase persoane a grupurilor pentru activitati recreative si sportive in aer liber, la 20 de persoane…

- Bazinele acoperite sau aflate in aer liber si salile de sport vor fi deschise pentru sportivii de performanta, cu respectarea masurilor de protectie sanitara, incepand cu data de 1 iunie, conform Hotararii numarul 26 a Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). Premierul Ludovic Orban a anuntat,…

- Bazinele acoperite sau aflate in aer liber si salile de sport vor fi deschise pentru sportivii de performanta, cu respectarea masurilor de protectie sanitara, incepand cu data de 1 iunie, conform Hotararii numarul 26 a Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). Premierul Ludovic…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a hotarat ca activitațile de jocuri de noroc organizate in spații inchise sunt interzise. Și agențiile LOTO raman inchise, pana la o noua decizie a...