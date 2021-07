Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat mai multe masuri de relaxare care urmeaza sa fie aplicate de la 1 august privind organizarea de spectacole, evenimente sportive si private, mitinguri, workshop-uri, precum si a activitatii din baruri, cluburi, discoteci si sali de jocuri. Potrivit Hotararii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis ca testarea RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 a copiilor cu varsta mai mica sau egala de 6 ani sa nu mai fie necesara la sosirea in tara din zone cu risc ridicat epidemiologic, fata de varsta maxima de 3 ani, cat era stabilit anterior…

- Comitetul National pentru situatii de Urgenta a facut noi modificari in ceea ce privește persoanele care se intorc in țara din țarile aflate pe lista cu risc epidemiologic. Astfel, a crescut la 6 ani varsta pana la care copiii sunt scutiți de carantina la intoarcerea din țari aflate pe lista galbena…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotarare, potrivit careia copiii de pana la 6 ani nu mai au nevoie de test negativ pentru Covid la revenirea in țara. „La articolul 3 alineatul (2) literele d) și e) se modifica și vor avea urmatorul cuprins: ,,d) copiii cu varsta mai mica sau…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, luni, hotararea pentru modificarea și completarea hotararii privind aprobarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Hotararea nr. 43 din 01.07.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind aprobarea listei…

- Modificare la condițiile de intrare in țara: Copiii de pana la 6 ani nu vor ai intra in carantina la sosirea in țara din țari aflate pe lista de risc epidemiologic, potrivit unei noi decizii luate de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Pana acum limita de varsta era de 3 ani. Totodata,…

Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 17 iunie 2021, hotararea nr.40 prin care se modifica lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Romanii care se intorc dintr-o țara

Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in 27 mai 2021 o noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat, iar astazi au modificat poziția pentru Marea Britanie, din zona galbena in