- "Tot ce tine de sanatatea romanilor o sa votam. In rest, exclus, achizitii directe si alte astfel de aberatii. Propunerea colegilor a fost pentru 15 zile de prelungire a starii de alerta. Asta este ce am hotarat noi, acum sa vedem daca se va coagula o majoritate parlamentara in jurul acestei propuneri.",…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, luni, despre prelungirea starii de alerta și despre faptul ca guvernul a venit cu nici o propunere pana acum."Guvernul nu a venit pana acum cu prelungirea starii de alerta. Citește și: Traian Basescu, despre relaxarea restricțiilor:…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca „PNL vrea sa vanda Romania pe nimic”, in contextul in care „Guvernul ataca la Curtea Constituționala Legea PSD care interzice vanzarea companiilor de stat”, asta deși și „Germania a blocat vanzarea propriilor companii”.Citește și: Vești…

- PNL solicita procurorilor sa se autosesizeze cu privire la "gravele acuzatii" aduse de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, conform carora Guvernul PNL a facut plati in avans de peste 415 milioane de lei "pentru despagubirea prietenilor de casa", sustinand ca afirmatiile "sunt o mare minciuna"."PNL…

- Acuzații grave facute de liderul social - democraților din Romania. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat Guvernul ca, prin ANRP, a facut plați de 415 milioane de lei in avans pentru despagubirea ”prietenilor de casa”, dupa care a adoptat o ordonanța de urgența prin care amana pana…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca medicii nu primit nici pana acum stimulentele de 500 de euro promise de presedintele Klaus Iohannis. "Guvernul PNL insa nu a respectat promisiunea, drept dovada ca nici acum, dupa 2 luni de zile, niciun medic nu a primit banii promisi cu atata…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a venit joi seara cu o replica la atacul presedintelui Klaus Iohannis, acuzandu-l ca nu se comporta ca un sef de stat, ci ca un „politician de la PNL”. Ciolacu l-a acuzat pe Iohannis ca Guvernul nu are un plan de relansare al economiei si ca incearca „cu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, marti, pentru Libertatea, ca Guvernul trebuie sa ia in calcul un program cat mai extins de testare a populatiei, pentru a putea reporni economia si a iesi din restrictiile de miscare. Presedintele PSD este de acord chiar si cu testele rapide, chiar daca, asa cum…