Coronavirus/Bulgaria: Elevii încep să revină în bănci din 12 aprilie Ministerul bulgar al Educatiei a prezentat joi calendarul pentru revenirea la invatamantul cu prezenta fizica, incepand din 12 aprilie, informeaza BTA. Toate scolile din Bulgaria au trecut pe invatamant online pe 22 martie, pe fondul unei cresteri a infectarilor cu noul coronavirus in tara, iar acum elevii bulgari urmeaza sa se intoarca in banci in functie de varsta. Primii care revin in clase vor fi cei mai mici, din clasele I - IV, precum si cei din clasele a 7-a, a 8-a si a 10-a, a precizat intr-o conferinta de presa ministrul educatiei, Krasimir Valcev. Ulterior, daca situatia epidemica o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

